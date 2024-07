Mbappé : C’est la panique en Espagne !

Pierrick Levallet

Depuis le début de l'Euro 2024, Kylian Mbappé se veut plutôt décevant avec l'équipe de France. Le capitaine des Bleus ne parvient pas vraiment à faire la différence, lui qui n'a inscrit qu'un seul but sur penalty dans ce tournoi jusqu'à présent. Mais l'Espagne, futur adversaire de la sélection de Didier Deschamps, tremblerait quand même face à la star de 25 ans.

Si le jeu de l’équipe de France ne convainc pas grand-monde jusqu’à présent, les hommes de Didier Deschamps ont malgré tout su se hisser jusqu’en demi-finale de cet Euro 2024. Après la Belgique et le Portugal, les Bleus feront face à l’Espagne ce mardi. Et un élément français commence de plus en plus à faire jaser chez les supporters tricolores.

Mbappé ne brille pas dans cet Euro 2024

L'Espagne tremble quand même