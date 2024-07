PSG, blessures... Deschamps se lâche sur Mbappé

Amadou Diawara

Depuis le début de l'Euro 2024, Kylian Mbappé peine à évoluer à son meilleur niveau. La faute à sa saison compliquée au PSG, mais également à de sérieux pépins physiques, notamment sa fracture du nez. Interrogé sur les difficultés de Kylian Mbappé avec l'équipe de France, Didier Deschamps a faire passer un gros message.

Ayant refusé de prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé a vu la direction parisienne le mettre au placard pendant plusieurs semaines l'été dernier. Et lorsqu'elle a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, la star de 25 ans a eu de moins en moins de temps de jeu lors de la saison 2023-2024. Pour ne pas arranger ses affaires, Kylian Mbappé a enchainé les pépins physiques ces dernières semaines, s'étant même cassé le nez contre l'Autriche. Alors que son capitaine et numéro 10 est à la peine depuis le début de l'Euro 2024, Didier Deschamps a tenu à prendre sa défense.

«Vous ne pensez pas qu'il a déjà marqué l'histoire»

« Si je suis confiant quant à la capacité de Kylian Mbappé à rebondir et à réaliser un gros match contre l'Espagne ? Vous ne pensez pas qu'il a déjà marqué l'histoire avec ce qu'il a fait jusqu'à maintenant ? Qu'il continue ce qu'il a en tête. Il veut marquer encore plus l'histoire. Evidemment, il a eu ce choc terrible au nez, qui amène un traumatisme, qui a des conséquences » , a confié Didier Deschamps au micro de Téléfoot (TF1), avant d'en rajouter une couche.

«Il aurait pu ne plus être là aussi»