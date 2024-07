Equipe de France : Calvaire à l'Euro 2024, Mbappé accuse Al-Khelaïfi ?

La rédaction

Entrée en lice le 17 juin dernier, l’équipe de France peut encore remporter l’Euro 2024. Si les Bleus peuvent toujours croire au sacre final, un homme ne semble pas passer une excellente compétition : Kylian Mbappé. Victime d’une fracture du nez dès le match contre l’Autriche et jouant avec un masque, le Bondynois peine à s’illustrer. Et le coupable de ces performances en demi-teinte aurait un nom : Nasser Al-Khelaïfi.

Après une saison très compliquée avec le PSG, Kylian Mbappé n’est clairement pas en réussite avec l’équipe de France non plus. Si l’attaquant de 25 ans semble gêné par le masque qu’il porte depuis sa fracture du nez contre l’Autriche, sa condition physique globale pose question. En témoigne sa sortie contre le Portugal en quart de finale, et ce, en première mi-temps des prolongations. Si la protection qu’il porte sur le visage pourrait expliquer, en partie, ses problèmes, Nasser Al-Khelaïfi aurait également une part de responsabilité.

Mbappé désigne Al-Khelaïfi comme coupable ?

D’après les informations du Parisien , Kylian Mbappé accuserait Nasser Al-Khelaïfi de son manque de condition physique. C’est en effet le président du PSG qui avait plaidé pour que le Bondynois ne participe pas à la tournée de préparation estivale du club francilien l’été dernier, mais qui avait également poussé pour que le capitaine des Bleus débute des matchs de Ligue 1 sur le banc. Ce qui pourrait expliquer la situation que vit l’ancien joueur de l’AS Monaco actuellement.

Deux pépins physiques avant l’Euro