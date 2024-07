Coup de bluff de Deschamps, il n’en revient pas !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps participe actuellement à sa sixième compétition en tant que sélectionneur de l’équipe de France, à savoir Coupe du monde et Euro compris. Pour ce quart de finale de l’Euro 2024 contre le Portugal vendredi, le patron des Bleus a réalisé un coup de bluff qui a fait son effet au sein du vestiaire.

Didier Deschamps a pris son monde à contrepied. Vendredi, quelques heures avant le coup d’envoi du quart de finale de l’Euro à Hambourg opposant l’équipe de France au Portugal, L’Équipe publiait une composition d’équipe via laquelle Randal Kolo Muani et Marcus Thuram étaient tous deux alignés sur le front de l’attaque des Bleus. Finalement, la vérité fut tout autre.

Deschamps prend la presse à contrepied pour son onze de départ

Pour affronter la bande de Cristiano Ronaldo, le sélectionneur Didier Deschamps a finalement choisi d’entourer son capitaine Kylian Mbappé de deux coéquipiers qu’il connaît très bien pour avoir joué avec eux au PSG : Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani et non Marcus Thuram qui est simplement entré en jeu.

Mbappé : L'annonce inquiétante de Didier Deschamps https://t.co/Jhp54vKJCA pic.twitter.com/QeNeZQMFFe — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

«Nous aussi, il nous réserve beaucoup de surprises»