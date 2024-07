Bardella, RN… Un joueur de Deschamps bientôt condamné ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les élections législatives se sont invitées dans l'après-match. Après la rencontre entre la France et le Portugal, Jules Koundé a appelé, une nouvelle fois, à faire barrage au Rassemblement National. Sauf que depuis ce vendredi minuit, les citoyens français n'ont pas le droit de faire passer des messages aux électeurs.

Au bout de la nuit et de l'ennui, l'équipe de France est parvenue à se qualifier pour les demi-finales de l'Euro en battant le Portugal lors de la séance de tirs au but. Titularisé par Didier Deschamps, Jules Koundé a, une nouvelle fois, rendu une excellente copie. Performant, le joueur du FC Barcelone s'est présenté au micro de M6 avec le sourire. Mais Koundé a pris un ton plus sérieux lorsqu'il a fallu évoquer le deuxième tour des élections législatives. Très engagé, l'arrière droit a encouragé les électeurs à faire barrage au Rassemblement National de Jordan Bardella.

« C’est très important de faire barrage au RN »

« Je pense que c’est très important de faire barrage au RN. Ce n’est pas un parti qui mènera notre pays dans la bonne direction. C’est mon opinion, j’espère que beaucoup de gens la partage. Les gens doivent se rendre compte que c’est un moment décisif dans la vie de notre pays. Pour le futur, aussi, parce que c’est un parti qui veut diviser les Français, qui veut mettre certaines personnes de côté. Je suis contre ça, absolument, et j’invite les gens à aller voter pour un parti qui n’est pas le Rassemblement National » a confié Koundé.

Koundé condamné à une amende ?