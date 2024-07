RN, Bardella...Mbappé sonne l’alerte et se fait dézinguer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le peuple français sera amené à voter pour le second tour des élections législatives. Présent en conférence de presse ce jeudi, le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a appelé à « voter du bon côté ». S’il n’a jamais cité le RN, le nouvel attaquant du Real Madrid visait clairement le parti d’extrême droite dans ses propos. Et cela n’a pas plu à l’éditorialiste Pascal Praud.

Depuis le début de l’Euro, le contexte politique français agite l’équipe de France. Ces derniers jours, plusieurs membres des Bleus se sont exprimés autour des élections législatives, certains n’hésitant pas à appeler à faire barrage contre le Rassemblement National (RN).

RN, Bardella… Mbappé lance un appel, Marine Le Pen répond cash https://t.co/OCcz5WT5Ez pic.twitter.com/yxIkvbqkeR — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

« Il y a vraiment urgence »

Capitaine, Kylian Mbappé s’est de nouveau exprimé sur ce sujet ce jeudi en conférence de presse, alors que le parti d’extrême-droite est aux portes du pouvoir. « Là, il y a vraiment urgence. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C’est vraiment urgent. Je pense qu’on a vu les résultats, c’est catastrophique et on espère vraiment que ça va changer, que tout le monde va se mobiliser pour aller voter et voter pour le bon côté » , a lâché l’ex-star du PSG, tandis que le second tour des élections auront lieu ce dimanche.

« Pour qui se prend Mbappé ? »