Équipe de France : Mbappé se fait allumer !

Ce vendredi, l’équipe de France joue son quart de finale de l’Euro contre le Portugal. Après un match contre la Belgique une nouvelle fois peu convaincant dans le jeu malgré un résultat positif, les Bleus sont extrêmement attendus. Après sa sortie en conférence de presse ce jeudi, Kylian Mbappé fait partie des tricolores qui seront particulièrement attendus. Le Français avait insinué que son manque d’appels en profondeur était lié à ses coéquipiers. Une déclaration qui n’a pas du tout plus à Kévin Diaz.

C’est un véritable choc qui s’annonce entre la France et le Portugal. Que ce soit du côté des Bleus ou de la Seleção , il a été extrêmement difficile pour chacune des deux équipes de se défaire de son adversaire lors des huitièmes de finale. Qu’importe, ce vendredi soir, ce sont bien les partenaires de Kylian Mbappé et de Cristiano Ronaldo qui croiseront le fer. Le Bondynois a beaucoup fait parler de lui ce jeudi, après avoir affirmé que son manque d'appels en profondeur était lié au style de jeu de ses coéquipiers. Une sortie qu’a vivement critiqué Kévin Diaz.

« Avec les joueurs que j’ai, peut-être qu’on peut moins jouer en profondeur »

En conférence de presse ce jeudi, Kylian Mbappé avait été questionné à propos du fait qu'il effectue moins de courses en profondeur qu’à ses débuts. Et le Bondynois avait notamment justifié cela par le départ de Paul Pogba, qui était selon lui capable de lui envoyer les bons ballons : « Au milieu on avait Paul Pogba. Avec lui, tu as juste à baisser la tête, courir, faire un appel et tu sais que le ballon va arriver dans ton pied. […] Avec les joueurs que j’ai, peut-être qu’on peut moins jouer en profondeur parce que c’est moins leur caractéristique de vous envoyer en profondeur. Maintenant s’il y a des espaces, moi j’adore dévorer les espaces. S’il y a des espaces demain, je m’engouffrerai dedans en espérant qu’on puisse les saisir et marquer des buts. »

« il vient de montrer que c’était un moins bon capitaine qu’Antoine Griezmann »