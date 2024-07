Euro 2024 : Griezmann «charcuté», Mbappé monte au créneau

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le début de l’Euro 2024, Antoine Griezmann apparaît en difficulté et doit faire face à de nombreuses critiques à son égard. A la veille du quart de finale face au Portugal, Kylian Mbappé a pris la défense du vice-capitaine de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus a rappelé son importance au sein du groupe.

Bien qu’elle soit qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe de France est sous le feu des critiques lors de cet Euro 2024. Le contenu proposé par les Bleus est décevant depuis le début de la compétition et ils n’ont pas inscrit le moindre but dans le jeu. Des difficultés notamment représentées par Antoine Griezmann, qui semble moins en jambe et peine à avoir l’influence qui est normalement la sienne sur le jeu de l’équipe de France.

Équipe de France : Mbappé et Griezmann se font tacler ! https://t.co/QXFYxKxPLF pic.twitter.com/P4xcfW1V4f — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Mbappé prend la défense de Griezmann

Il faut dire que l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’a pas non plus été aidé par les choix de Didier Deschamps, qui l’avait aligné dans le couloir droit face à la Belgique. À la veille du quart de finale de l’équipe de France vendredi contre le Portugal, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse et a pris la défense d'Antoine Griezmann. Le capitaine des Bleus estime que les critiques à son égard sont injustes et a appelé à le soutenir.

« On le jette dans la rue et on l'égratigne, ça me fait un peu mal »