Griezmann : Les critiques fusent, l’équipe de France répond cash !

Loin de son meilleur niveau, Antoine Griezmann n’échappe pas aux critiques depuis le début de l’Euro 2024. Lundi, le numéro 7 des Bleus a encore déçu lors du huitième de finale contre la Belgique, mais cela ne l’empêche pas de conserver le soutien de Didier Deschamps et de son staff. Présent en conférence de presse ce mercredi, Guy Stéphan est monté au créneau.

Antoine Griezmann n’est que l’ombre de lui-même en ce début d’Euro. Pas aidé par les choix de Didier Deschamps, qui avait notamment décidé de l’aligner à droite contre la Belgique (1-0) lundi, le joueur de l’Atlético de Madrid déçoit et n’a pas son influence habituelle qui a fait de lui un membre capital de cette équipe de France. Face à la presse à deux jours d’affronter le Portugal en quart de finale, Guy Stéphan a volé au secours du joueur, revenant dans un premier temps sur le positionnement du vice capitaine.

« On ne va pas demander à Antoine de faire ce que fait Ousmane Dembélé à droite »

« Vous saviez depuis 48 heures qu’il y avait la possibilité de jouer avec un milieu à quatre en losange, plus deux attaquants. Ça a été mis en place la veille du match mais tous les sélectionneurs réfléchissent entre la veille et le moment du match. A ce moment-là, il a été décidé qu’Antoine serait plus à l’aise en le mettant un peu plus sur le côté droit et on aurait une occupation plus rationnelle de la largeur avec Kylian (Mbappé) un peu plus sur le côté gauche qui est l’endroit qu’il préfère. Je comprends que ça ait pu vous surprendre mais la différence n’est pas énorme. Ce sont toujours les mêmes joueurs mais l’un change un peu de poste et l’autre s’axe un peu plus gauche. On arrive quasiment sur un 4-3-3 mais on ne va pas demander à Antoine de faire ce que fait Ousmane Dembélé à droite », a confié l’adjoint de Didier Deschamps, rapporté par RMC .

« On ne va pas le remettre en question aujourd'hui »