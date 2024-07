Zidane - Deschamps : Coup de théâtre pour l’équipe de France ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro sans convaincre, l'équipe de France ne devrait pas connaîte de changementmajeur dans les prochaines semaines. Lié à la FFF jusqu'en 2026, Didier Deschamps devrait poursuivre son mandat, au moins jusqu'au prochain Mondial. Mais alors que les critiques fusent sur la méthode du sélectionneur, Philippe Diallo a tenu à mettre les choses au clair.

Ces derniers jours, il y a ceux qui préfèrent retenir le résultat, et ceux qui préfèrent retenir la manière. Les premiers ont accueilli d'un bon oeil la qualification pour les quarts de finale de l'Euro. Les autres ont préféré s'attarder sur le niveau et le style de jeu des Bleus , sans véritable saveur. Certains estiment que Didier Deschamps est même en fin de cycle, alors que son contrat court jusqu'en 2026 et que la menace Zinédine Zidane reste présente.

Équipe de France : Un cadre de Deschamps sanctionné, «je suis dégoûté» https://t.co/mhrm2w7Xtw pic.twitter.com/WF4ltEkZsx — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Diallo répond aux critiques

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, Philippe Diallo a répondu aux critiques sur Didier Deschamps. « On est en quart de finale. C’est déjà un très beau résultat. On va jouer un gros match et c’est là-dedans que je me situe, dans la recherche de performance. Que croyez-vous que les fans attendent si ce n’est que de voir gravir les échelons tour après tour pour nous emmener jusqu’en finale? Les gens ont peut-être été frustrés de quelques buts. Mais on a eu les occasions à chaque match. Il se fait qu’on n’a pas réussi à les convertir. Le tournoi n’est pas terminé, le déclic va se faire et les commentaires changeront du tout au tout » a déclaré le président de la FFF.

La priorité est donnée à l'Euro