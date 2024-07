Zidane, Deschamps… La légende de Mbappé s’écrit en Allemagne !

Thomas Bourseau

C’est le jour J pour Kylian Mbappé. Pour sa première compétition en tant que capitaine de l’équipe de France, l’attaquant star de Didier Deschamps va disputer ce lundi à 18 heures son premier test avec le brassard en phase à élimination directe d’une compétition officielle pour ce France - Belgique à l’Euro 2024. Avant lui, d’autres capitaines emblématiques des Bleus sont passés par là avec plus ou moins de réussite. Explications.

Kylian Mbappé a hérité du brassard de capitaine en mars 2023, soit au premier rassemblement de l’équipe de France après la Coupe du monde 2022 et l’annonce de la retraite internationale d’Hugo Lloris. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG est déjà à 48 réalisations en équipe de France, soit trois de moins que Thierry Henry et 9 d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Pour cet Euro 2024 en Allemagne, Kylian Mbappé a mis la barre très haute pour la bande de Didier Deschamps comme il le confiait à CNN avant le coup d’envoi de la compétition.



« Je veux gagner l'Euro. Je dois être honnête. J'ai gagné la Coupe du monde. J'ai gagné la Ligue des Nations. C'est la seule chose qui m'a manqué avec l'équipe nationale, alors que j'ai tout fait avec elle. Je veux vraiment gagner cette compétition. C'est ma première compétition en tant que capitaine, c'est donc très important pour moi et c'est toujours important pour le pays, nous voulons qu'ils soient fiers de nous » . Mais pour ce faire, il faudra déjà contourner l’obstacle de la Belgique, son adversaire en 1/8ème de finale ce lundi à 18h.

Zidane en maestro contre l’Espagne en 2006

Avant Kylian Mbappé, l’une des plus belles figures du football français, en la personne de Zinedine Zidane, avait relevé le challenge. Capitaine de l’équipe de France à la Coupe du monde 2006, près d’un an après être sorti de sa retraite internationale, « Zizou » montrait la voie à ses partenaires. Sur le but de la tête de Patrick Vieira, Zinedine Zidane était à la baguette en tirant le coup franc dévié par la défense espagnole. Et pour finir, Zidane a été le clou du spectacle en inscrivant le but du 3-1 au terme d’une performance de soliste sur le côté gauche qui lui a permis de crocheter Carles Puyol avant de tromper Iker Casillas d’une frappe croisée. Défi réussi pour le champion du monde 98. Et il en a été de même pour son capitaine de l’époque : M.Didier Deschamps.

Deschamps en patron d’une équipe solide contre les Pays-Bas en 1996

Après avoir manqué la Coupe du monde 1994 en tant que simple milieu de terrain, Didier Deschamps est arrivé en Angleterre pour l’Euro de 1996 en tant que capitaine. Grâce à deux victoires en phase de poules contre la Roumanie et la Bulgarie contre un nul face à l’Espagne, l’équipe de France accédait au quart de finale de cet Euro 96 pour y affronter les Pays-Bas. A Anfield, les Bleus n’ont jamais su trouver la brèche au sein de la défense néerlandaise dans le jeu et n’a pas eu d’autre choix que de se départager aux tirs au but grâce à des réalisations de Zinedine Zidane, Youri Djorkaeff, Bixente Lizarazu, Vincent Guérin et Laurent Blanc (0-0, puis 5-4).

Euro 2024 : Mbappé et l’équipe de France en route pour frapper un gros coup ? https://t.co/GImZWrqG0c pic.twitter.com/xhf0QhuLYN — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

Platini, capitaine malheureux de la boucherie de Séville au Mondial 82

En Espagne, l’équipe de France de Michel Platini avait atteint le dernier carré de la Coupe du monde 1982. Le capitaine des Bleus qui avaient d’ailleurs manqué l’Euro 1980, a pour sa part raté les 1/8ème et 1/4 de finale face à l’Autriche et l’Irlande du nord. Au final, Platini a repris le brassard pour la demi-finale contre la RFA dans un match totalement fou bien qu’il n’y ait eu que trois cartons jaunes distribués de part et d’autres. Pour rappel, Patrick Battiston avait quitté la pelouse de Sanchez Pizjuan en étant totalement inconscient à la suite d’un choc violent avec le gardien allemand Harald Schumacher qui n’avait même pas été sanctionné d’un carton jaune par l’arbitre Charles Corver. Finalement, les Bleus de Michel Platini ont poussé les Allemands jusque dans leurs derniers retranchements (3-3, puis 4-5 aux tirs au but), sans succès.

Lloris impuissant face à la domination espagnole en 2012

Après le naufrage de Knysna au Mondial 2010 avec Patrice Evra en tant que capitaine, Hugo Lloris est devenu le visage de l’équipe de France. Ce fut une décision de Laurent Blanc qui a compté sur lui pour l’Euro 2012. Les Bleus avaient passé les poules en faisant un nul face à l’Angleterre, une victoire contre l’Ukraine et une défaite face à la Suède. Qualifiée en quart de finale, l’équipe de France s’est inclinée face à la grande sélection espagnole, tenante du titre de 2008 et championne du monde, et notamment en raison d’un doublé de Xabi Alonso (2-0).



Cependant, Lloris a connu la gloire en 2018 à la Coupe du monde en Russie. Il en a été de même pour Michel Platini à l’Euro 1984 et pour Didier Deschamps à la Coupe du monde 1998. Il n’y a que Zinedine Zidane qui, pour son unique compétition en tant que capitaine, échouera en finale du Mondial 2006 en étant exclu suite à un triste coup de boule sur Marco Materazzi pendant le France - Italie (1-1, puis 3-5 aux tirs au but). Reste à savoir quel sera le destin de Kylian Mbappé.