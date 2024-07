Euro 2024 : Deschamps taclé par une légende de l’équipe de France ?

Axel Cornic

Si la France est toujours en lice en cet Euro 2024, les critiques ne manquent pas, surtout concernant le jeu déployé par les joueurs de Didier Deschamps. La pénurie devant les cages n’est pas passée inaperçue, mais pour Jean-Pierre Papin tout pourrait bien changer à partir de ce lundi, avec le huitième de finale face à la Belgique (18h).

La réussite de Didier Deschamps depuis son arrivée en 2012 est indéniable. Pourtant, les critiques se font de plus en plus fortes depuis quelques temps concernant le football de l’équipe de France, jugé par beaucoup comme trop ennuyeux ou pas assez ambitieux. Cela est encore plus le cas depuis le début de l’Euro 2024…

Mercato - OM : De Zerbi a validé le premier transfert ! https://t.co/YOr5AYcOHT pic.twitter.com/r4OucSL2D4 — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

« Comme tous les Français je suis un peu perplexe »

Car si l’équipe de France s’est qualifiée pour les huitièmes de finale, il n’y a toujours pas eu le moindre but dans le jeu et avant le choc contre la Belgique, certains ont des doutes. « Tout est possible vu comment joue la France en ce moment. Nous sommes habitués aux buts, au beau jeu et comme tous les Français je suis un peu perplexe » a expliqué Jean-Pierre Papin, dans un long entretien publié ce lundi par La Gazzetta dello Sport .

« Contre la Belgique nous verrons une autre France »