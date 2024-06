Equipe de France : Le clan Deschamps s’énerve à cause de Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet Euro en Allemagne ne devrait avoir aucun impact sur l'avenir de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Protégé par un bail qui court jusqu'au Mondial 2026, le sélectionneur des Bleus n'est pas menacé, même si l'ombre de Zinédine Zidane, libre de tout contrat, plane au dessus de sa tête.

Éliminé dès les huitièmes de finale par la Suisse lors de la dernière édition, l'équipe de France va tenter de passer ce cap ce lundi. Pour cela, les hommes de Didier Deschamps vont devoir vaincre la Belgique, décevante depuis le lancement de la compétition. Une rencontre importante pour les Bleus, mais qui ne devrait avoir aucune incidence sur l'avenir du sélectionneur.

Deschamps peut dormir tranquille

Prolongé jusqu'en 2026 à la suite du dernier Mondial, Deschamps n'est absolument pas menacé, même si sa relation avec Philippe Diallo est moins fluide qu'avec Noël Le Graët.. Selon les informations du Journal du Dimanche, la FFF conserve une confiance aveugle au technicien. « Zinedine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c'est quand même d'avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu'il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu'en 2026... Tout est dit » avait confié Diallo dans les colonnes du Figaro avant le lancement de la compétition.

Le clan Deschamps se méfie