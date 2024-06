Mbappé, Griezmann… Gros problème chez les Bleus, Deschamps déballe tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de l’Euro 2024, l’équipe de France ne brille clairement pas par son efficacité devant le but. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, et la plupart des stars des Bleus ne parviennent pas à se montrer efficaces. Ce dimanche, Didier Deschamps est sorti du silence à ce sujet, se montrant loin d’être fataliste à ce propos.

Le début d’Euro des Bleus n’aura clairement pas été au niveau. En effet, malgré une qualification en 8ème de finale, la formation de Didier Deschamps n’a pas brillé offensivement, avec seulement deux buts inscrits sur ce premier tour, dont un inscrit contre son camp et un sur penalty. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ont tous deux eu des occasions franches mais se sont manqués comme beaucoup de leurs partenaires.

Mercato : Mbappé a choisi le prochain transfert du Real Madrid https://t.co/hnvQj0B6np pic.twitter.com/nREbN4Y1YO — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

« C’est le football ! Par moment, ça arrive »

Forcément, ce manque d’efficacité de l’équipe de France inquiète. Mais interrogé à ce sujet ce dimanche, Didier Deschamps prend quant à lui beaucoup de recul sur les performances offensives des siens : « Si ça se jouait qu’à cela (sourire)… C’est le football ! Par moment, ça arrive » , a confié le sélectionneur tricolore au micro de Téléfoot .

« Là on est dans une période où l’efficacité est moindre »