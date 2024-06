Équipe de France : Du lourd est annoncé pour un gardien !

La rédaction

Après une victoire contre l’Autriche, puis deux matchs nuls face aux Pays-Bas et à la Pologne, l’équipe de France affrontera ce lundi la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro. Pour ce match décisif, c’est bien Mike Maignan qui devrait occuper les cages tricolores, au grand désarroi d’Alphonse Aréola. Marrion, sa femme, semble pourtant heureuse de voir son mari prendre part à la compétition, comme elle l’a confié dans une interview.

Comme beaucoup de gardiens appelés à l’Euro par leur sélectionneur respectif, Alphonse Aréola ne devrait pas disputer la moindre minute durant le tournoi. Ayant davantage un rôle dans la vie de groupe, mais aussi de portier permettant aux attaquants de s’entraîner, le joueur formé au PSG a tout de même l’occasion de remporter le premier Euro de sa carrière. Son épouse, Marrion Aréola, s’est confiée sur le bonheur de voir son mari disputer la compétition.

«Et qu’il aille le plus loin possible, le plus longtemps»

Dans une interview accordée au Parisien , Marrion Aréola a expliqué le bonheur qu’elle ressentait de voir son mari évoluer au plus haut niveau, lui souhaitant de continuer dans cette voie : « Qu’il continue d’être heureux. Et qu’il aille le plus loin possible, le plus longtemps. Et qu’il continue de donner de la joie aux enfants, de faire rêver. Quand je vois des petits garçons porter son maillot à West Ham, en pleurs devant lui… »

«Si la France venait à remporter l’Euro, il aurait tout gagné en sélection»