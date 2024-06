Euro 2024 - Equipe de France : La Belgique une nouvelle fois écoeurée ?

La rédaction

Ce lundi, la France va défier la Belgique en huitième de finale de l'Euro 2024. Les Bleus sont en ballotage favorable avant cette rencontre au sommet, puisqu'ils n'ont pas perdu en compétition contre les Diables Rouges depuis 1981. Selon vous, les hommes de Didier Deschamps vont-ils une nouvelle fois faire tomber la Belgique ? C'est notre sondage du jour !

Qualifié pour l'Euro 2024, l'équipe de France a validé son ticket pour la phase à élimination directe. En effet, les Bleus de Didier Deschamps ont terminé à la deuxième position dans le groupe D avec cinq points, se classant derrière l'Autriche (6 points), mais devant les Pays-Bas (4 points) et la Pologne (1 point). Pour leur entrée en lice, Kylian Mbappé et ses partenaires ont battu les hommes de Ralf Rangnick (1-0). Lors du deuxième match, la France n'a pas pu faire mieux qu'un résultat nul face aux Bataves (0-0), de même pour la troisième et dernière rencontre du premier tour de l'Euro 2024 face à la bande à Robert Lewandowski (1-1).

La France affronte la Belgique en 1/8ème de l'Euro

En huitième de finale de l'Euro 2024, l'équipe de France doit se frotter à la Belgique de Kevin De Bruyne. Une rencontre prévue ce lundi à 18 heures. Ces dernières années, ces deux colosses européens se sont affrontés à plusieurs reprises, et les Bleus s'en sont toujours sortis. En effet, la France a battu la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations (3-2). Et pourtant, les joueurs de Didier Deschamps étaient menés 2-0 à la mi-temps. Avant ce rendez-vous, les Diables Rouges avaient subi une autre défaite difficile à avaler contre les Tricolores .

La France est invaincue face à la Belgique depuis 1981