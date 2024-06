L'avenir de Deschamps est réglé, Zidane est déjà fixé pour son grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Qualifiée difficilement pour les huitièmes de finale de l'Euro, l'équipe de France se prépare à un redoutable match face à la Belgique. Par conséquent, une nouvelle élimination précoce pour les Bleus, comme en 2021, n'est pas à exclure. Mais cela remettrait-il en cause l'avenir de Didier Deschamps sous contrat jusqu'en 2026 ? Rien n'est moins sûr.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec la Fédération, Didier Deschamps quittera-t-il son poste de sélectionneur de l'équipe de France en cas d'élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro contre la Belgique lundi ? Zinedine Zidane attendrait d'ailleurs la décision de son ancien coéquipier, mais selon Hugo Delom, journaliste à L'EQUIPE , la tendance n'est pas à un départ.

«Diallo a été très clair en assurant que Deschamps irait au bout de son contrat en 2026»

« Le débat autour de Deschamps s’ouvrira t-il en cas d’élimination en 8es de finale ? Avant la compétition, le président de la FFF Philippe Diallo a été très clair en assurant que Deschamps irait au bout de son contrat en 2026 », explique-t-il dans un chat organisé sur le site de L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

Zidane en stand by ?