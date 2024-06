«J'ai mis mon veto», coup de tonnerre sur le mercato du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvel entraîneur de Naples, Antonio Conte a été présenté à la presse mercredi et n'a pas manqué d'être interrogé sur le mercato à venir avec bien évidemment un dossier brûlant à savoir celui menant à Khvicha Kvaratskhelia, annoncé avec insistance du côté du PSG. Mais le technicien italien assure que le Géorgien ne partira pas, il s'agissait même d'une condition à sa venue à Naples.

Priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia aurait trouvé un accord avec le club de la capitale pour son transfert. Cependant, Naples refuse toujours de céder son ailier géorgien. D'ailleurs, Antonio Conte, présent en conférence de presse en marge de sa présentation officielle en tant que nouvel entraîneur du Napoli, assure qu'il a mis son veto au départ de Khvicha Kvaratskhelia, ce qui devrait pousser le PSG à se tourner vers une autre piste pour renforcer son secteur offensif.



Conte veut conserver Kvaratskhelia

« Je ne les gère pas, nous les gérons. Avec le club et de la meilleure façon possible. J'ai été clair avec le président : avant de parler d'aspects économiques ou de contrats, je voulais être rassuré. C'est-à-dire que je déciderais qui resterait et qui prendrait d'autres chemins. J'ai été catégorique et clair à ce sujet. Si nous parlons de projets, de reconstruction, et que nous vendons nos meilleurs joueurs, cela n'a aucun sens. Je n'ai pas trouvé un accord à 100%, mais à 200%. J'ai parlé aux gars, je les ai tous appelés. Je voulais leur faire comprendre mes idées et j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire. A la fin, s'il y a des problèmes, ils les résoudront, parce qu'à la fin, la décision est la mienne. Ceux qui font partie du projet feront partie du Napoli à 200% », lâcher le technicien italien devant les médias, avant d'en dire plus au sujet de Khvicha Kvaratskhelia.

«J'ai mis un veto absolu»