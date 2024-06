Mercato : Recalé en public, le PSG doit-il lâcher 120M€ pour ce transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus un secret, la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé se nomme Khvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien serait même tombé d'accord avec le club de la capitale. Cependant, Aurelio De Laurentiis a assuré en conférence de presse que l'international géorgien ne partirait pas. Désormais, que doit faire le PSG dans ce dossier ?

Bien décidé à dénicher un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité pour cet été. Cependant, malgré les efforts de son entourage, qui a publiquement affiché sa volonté de rejoindre le club de la capitale, Naples continue de se montrer catégorique et refuse de vendre l'international géorgien comme l'a affirmé Aurelio De Laurentiis devant les médias ce mercredi.

Naples recale le PSG pour Kvaratskhelia

« Avec Kvara, il n'y a pas de problème, nous avons un contrat. Je vais m'asseoir avec Manna, Chiavelli, le garçon et son agent. Nous lui ferons une proposition pour changer son contrat. Je n'ai pas de problème pour lui », a confié le président du Napoli en conférence de presse, avant de mettre en garde le PSG : « Ensuite, vous pouvez dire ce que vous voulez, il y a ceux qui prennent des contacts et font des offres aux joueurs sans l'autorisation de leurs clubs. Alors vous pouvez les rappeler à l'ordre, aussi parce que dans ce club il y a aussi le président de l'ECA... (référence claire et directe à Al Khelaifi du PSG). Mais aujourd'hui, du haut de mes 75 ans, je ne me demande plus qui est correct ou incorrect. J'essaie toujours d'être correct ».

Le PSG dans l'impasse ?

Par conséquent, le PSG semble dans une impasse dans ce dossier, puisque malgré l'accord trouvé avec Khvicha Kvaratskhelia, Naples refuse de négocier un transfert, et met même la pression sur la direction parisienne. Autrement dit, la dernière option pour le PSG serait de lever l'option d'achat de l'ailier géorgien estimée à 120M€. Mais les Parisiens sont-ils prêts à lâcher une telle somme ? Ce sera l'un des enjeux majeurs de ce dossier, d'autant plus que dans le même temps, Naples espère convaincre Khvicha Kvaratskhelia de prolonger avec à la clé une nouvelle clause libératoire revue à la hausse.



