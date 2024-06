Mercato - PSG : Rendez-vous en juillet pour le grand chamboulement ! 

Thomas Bourseau

Le PSG est entré dans une période très mouvementée, comme à son habitude, de son année : le mercato estival. Le départ de Kylian Mbappé oblige le Paris Saint-Germain à mettre l’accent sur un recrutement offensif. Cependant, les projets estivaux du PSG seraient multiples et un rendez-vous charnière est fixé.

Lors du dernier mercato estival, le comité de direction avait misé gros sur le recrutement en lâchant pas moins de 400M€. Et à présent, avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le PSG devrait à nouveau être particulièrement actif sur le marché avec comme axes de travail : le poste d’ailier, de milieu axial et de défenseur central comme Le10sport.com vous le confiait le 1er avril dernier.

La parole est à l’attaque

Pour ce qui est au menu du mercato, Luis Enrique et Luis Campos se seraient tous deux mis d’accord pour dire qu’il faut absolument injecter du sang neuf en attaque et en défense. Ce serait des dossiers prioritaires. C’est pourquoi Khvicha Kvaratskhelia et Rayan Cherki auraient tant la cote en interne selon Le Parisien . Au rayon des départs, quand bien même les feuilletons Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont animé la saison du PSG, le club entend poursuivre avec ses recrues estivales et il en irait de même pour Marco Asensio d’après le quotidien de la capitale.

EXCLU - Mercato - PSG : L’OL ne veut plus de Cherki https://t.co/sYXVr6aPvv pic.twitter.com/PhRNC9FMqe — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Les interrogations en défense

En défense, le PSG préparerait les adieux de Milan Skriniar et de Nordi Mukiele. Et en raison des incertitudes concernant le niveau de compétitivité de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe à leurs retours de blessure, le Paris Saint-Germain continue son forcing pour le transfert de Leny Yoro d’après Le Parisien. De quoi confirmer la tendance dessinée par le10sport.com.

Rendez-vous le 14 juillet ?