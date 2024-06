EXCLU - Mercato - PSG : C’est imminent pour Leny Yoro !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le dossier Leny Yoro est érigé au rang de priorité pour le PSG qui jette ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le défenseur du LOSC de venir à Paris. Et selon nos sources, le verdict va tomber dans très peu de temps…

Leny Yoro va trancher. Après plusieurs longues semaines d’échange, avec deux clubs principalement, le défenseur du LOSC va prendre sa décision. A 18 ans, l’espoir tricolore doit trancher entre le PSG et le Real Madrid. Deux écuries qui se sont positionnés sur lui depuis des mois et qui se livrent, en coulisses, une bataille dantesque…

Le PSG jette ses dernières forces

Selon nos informations, le verdict du dossier Yoro serait imminent. Le joueur a toutes les cartes en main pour prendre sa décision et il devrait le faire dans les jours à venir. De son côté, le PSG accentue plus que jamais son pressing pour tenter de le convaincre. Luis Campos et ses équipes jettent leurs dernières forces dans la bataille. Ils considèrent Yoro comme une priorité absolue. Mais en face, la concurrence est énorme.

Le Real Madrid en pole ?

Malgré sa jeunesse, Leny Yoro ne semble pas effrayé par le challenge du Real Madrid. A 18 ans, le gamin apparait même disposé à suivre le même chemin que Raphaël Varane au même âge. Il se murmure que le Real Madrid a un temps d’avance sur Paris, jusqu’à maintenant. Mais le choix final n’est pas encore fait. Ce sera le cas dans quelques heures. Et le PSG a envie d’y croire…