Mercato : Le PSG dégaine une offre de 60M€ !

Le mercato devrait être intéressant à suivre du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite compenser le départ de Kylian Mbappé en recrutant à tous les postes, y compris en défense. Les Rouge-et-Bleu rêvent notamment Leny Yoro. Luis Campos aurait même déjà transmis son offre au LOSC pour le crack de 18 ans.

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un grand vide dans le vestiaire du PSG, que les dirigeants parisiens auraient prévu de combler dès cet été. Les Rouge-et-Bleu entendraient renforcer l’effectif de Luis Enrique à tous les postes, y compris en défense. Et dans cette optique, les champions de France voudraient piocher directement en Ligue 1.

Le PSG en pince pour Leny Yoro...

Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG était intéressé par les services de Leny Yoro. Le défenseur de 18 ans a fait sensation avec le LOSC, à tel point que le club de la capitale pousse depuis plusieurs mois pour le recruter. La formation parisienne serait d’ailleurs passée à l’action pour son transfert.

... et lâche 60M€ pour le recruter