Mercato : Le Barça le voulait, il le conseille à l'OM

Déjà très actif sur le mercato, l'OM semble avoir l'intention de largement remanier son effectif afin de répondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Dans cette optique, Pablo Longoria se voit conseiller Ilias Akhomach, un joueur que le FC Barcelone comptait conserver lorsqu'il est parti. Le Barça conserve d'ailleurs une clause de rachat.

Cet été, l'OM devrait une nouvelle fois se montrer actif sur le mercato. Lilian Brassier et Ismaël Koné devraient d'ailleurs être les deux premières recrues estivales. Mais Hakim Zhouri recommande à Pablo Longoria de miser sur Ilias Akhomach.

Ilias Akhomach conseillé à l'OM

« Le Barça souhaitait le garder mais le joueur à demandé à partir pour avoir plus de temps de jeu et ainsi garantir son évolution tout en sachant que le club catalan a une clause de rachat le concernant… le club Barcelonais souhaite se garder l’opportunité de rapatrier le joueur s’il le souhaite, il fait parti de la classe des Chadi Riad qui a explosé lui aussi lors de cette année de prêt au Betis Séville ou bien d’Ezzalzouli l’an dernier lors de son prêt du coté de Pampelune », assure le journaliste du média marocain des Lions de l'Atlas , contacté par Football Club de Marseille , avant d'en rajouter une couche.

«Le Barça souhaitait le garder mais...»