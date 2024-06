OM : De Zerbi arrive, il annonce du lourd sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une longue attente, l'OM a finalement obtenu la signature de Roberto De Zerbi qui débarque sur le banc marseillais en provenance de Brighton. Et pour Ludovic Obraniak c'est une excellente nouvelle concernant l'attractivité de l'OM sur le mercato. Pablo Longoria devrait donc pouvoir attirer d'importants renforts cet été.

C'est finalement, Roberto De Zerbi qui sera le nouvel entraîneur de l'OM la saison prochaine. Une sacrée surprise compte tenu du fait que l'Italien était convoité par de grands clubs européens, et que l'OM n'est pas qualifié pour une Coupe d'Europe. Pour Ludovic Obraniak, il s'agit donc d'un très bon signal envoyé concernant l'attractivité du club phocéen sur le mercato.

«C’est assez exceptionnel de retrouver ce type d’entraîneur à l'OM»

« De Zerbi, c’est un entraîneur pour qui j’ai beaucoup d’admiration. C’est assez exceptionnel de retrouver ce type d’entraîneur, sans droits TV et sans coupe d’Europe. Cela en dit long sur la qualité d’attraction de l’OM malgré tout. Il reste peut-être le club par qui on peut encore attirer de grands noms, hormis le PSG parce qu’il y a l’aspect financier mais là, je tombe des nues. Je l’appelais de mes vœux lorsqu’il était en année sabbatique avant Brighton. Je me demandais pourquoi ni Lyon ni aucun gros club ne s’étaient positionnés sur lui, ce qui était assez dingue », estime l'ancien joueur du LOSC au micro de La Chaîne L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

«Cela en dit long sur la qualité d’attraction de l’OM»