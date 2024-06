Mercato - OM : Il propose un énorme coup à 15M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a bien l'intention de se montrer très actif sur le mercato pour renforcer son effectif. Dans cette optique, plusieurs transferts sont déjà bien avancés, et Pablo Longoria reçoit même quelques conseils. Hakim Zhouri, journaliste du média marocain Lions de l'Atlas, recommande ainsi à l'OM de miser sur Ilias Akhomach.

Dans la foulée de la signature de Roberto De Zerbi, l'OM accélère sur le mercato et s'apprête à annoncer les transferts de Lilian Brassier et Ismaël Koné, sans compter les ventes qui vont rapporter gros au club phocéen. Mais bien évidemment, l'OM ne va pas s'arrêter là et Hakim Zhouri recommande même à Pablo Longoria de miser sur Ilias Akhomach.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Ilias Akhomach, un joli coup pour l'OM ?

« Très technique et rapide il est capable de faire la différence balle au pied. La ou il serait intéressant pour le jeu prôné par De Zerbi c’est dans sa capacité à jouer rapidement vers un coéquipier sans porter le ballon de manière excessive, tout en sachant prendre des risques dans les phases offensives pour créer un décalage ou une occasion de but. Ilias sait se mettre au service du collectif, le joueur est très mobile et en ce sens se met a disposition de ses coéquipiers pour faire circuler le ballon rapidement pour la aussi créer un décalage par la passe ou par l’espace crée », estime le journaliste du média marocain les Lions de l'Atlas , contacté par Football Club de Marseille, avant d'en rajouter une couche.

«Il est valorisé à hauteur de 15M€»