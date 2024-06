Transfert bouclé, l’OM signe une masterclass ?

Thomas Bourseau

En parallèle du dossier de l’entraîneur en passe d’être bouclé grâce à Roberto De Zerbi au vu de l’accord de principe passé avec l’Italien, le comité directeur de l’OM a également fait des merveilles dans l’opération Lilian Brassier. Des merveilles car du point de vue d’Hugo Magnetti, la charnière centrale phocéenne la saison prochaine avec Leonardo Balerdi risque de causer des maux de tête aux attaquants.

Il était attendu depuis quelque temps désormais, mais depuis lundi soir, ce ne sont plus de simples spéculations. Au vu de l’accord de principe annoncé par l’OM, Roberto De Zerbi sera le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille pour les trois prochaines années. Et il semble que la première recrue du technicien italien n’est autre que Lilian Brassier, défenseur central de 24 ans qui a brillé au Stade Brestois cette saison.

«C’est une crème comme on dit, toujours la joie de vivre, bon vivant, respectueux»

A l’OM, c’est un contrat de cinq ans qui attend Lilian Brassier. Ce transfert est totalement mérité aux yeux de son futur ex-coéquipier qu’est Hugo Magnetti. « Ce qui m’a impressionné le plus sur ces deux dernières années, c’est sa progression sur sa qualité de relance. Il a toujours été dur sur l’homme, dur à passer, il va très très vite, mais il a toujours manqué ce palier de relance. Cette année, moi qui joue de son côté un peu plus au milieu, il m’a régalé par des passes un petit peu cachées et je pense que c’est ce qui lui manquait. S'il vient à l’OM, il va apporter un très grand plus à cette équipe ». D’ailleurs, le milieu de terrain du club brestois a dressé un portrait flatteur de l’état d’esprit de Brassier pour Football Club Marseille . « En termes de mentalité ? C’est une crème comme on dit, toujours la joie de vivre, bon vivant, respectueux, je m’entendais vraiment très très bien avec lui ».

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«Ça risque d’être dur pour les attaquants ça c’est sûr»