Mercato : «Un transfert brillant» est annoncé au PSG

C’est officiel depuis quelques jours, Matvey Safonov est la première recrue estivale du PSG. Le portier russe débarque en provenance de Krasnodar pour environ 20M€, et son transfert continue de faire parler en Russie. Egor Baburin, portier du Torpedo Moscou considère même qu’il s’agit d’un événement majeur.

«Le transfert le plus brillant depuis de nombreuses années»

« Le transfert le plus brillant et le plus bruyant, non seulement de cet été, mais en général depuis de nombreuses années, et pas seulement parmi les gardiens, est le transfert de Matvey Safonov au PSG. Je souhaite à Mota bonne chance à Paris, une adaptation rapide dans sa nouvelle équipe et dans la vie de tous les jours, et des débuts rapides pour le PSG », a-t-il confié dans des propos rapportés par Bobsoccer.ru.

«C’est un événement énorme»