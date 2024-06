Mercato - PSG : Coup de pression pour une star d’Al-Khelaïfi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement recruté par le PSG en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov vient donc pour concurrencer directement Gianluigi Donnarumma. Et le gardien russe, habitué à avoir un temps de jeu conséquent, annonce très clairement son envie de passer numéro 1 dans la hiérarchie du PSG, mettant ainsi un gros coup de pression à son coéquipier italien.

Et si la hiérarchie des gardiens de but était totalement bouleversée la saison prochaine au PSG ? Matvey Safonov (25 ans) vient de débarquer au Parc des Princes pour 20M€, et dans un entretien accordé à Nobel , le gardien russe affiche noir sur blanc son objectif de prendre la place de Gianluigi Donnarumma au PSG.

EXCLU - Mercato - PSG : L’OL ne veut plus de Cherki https://t.co/s3eSpu4rg2 pic.twitter.com/JD9ZRZq1kT — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) June 21, 2024

« Je viens pour me battre »

« Être le gardien n°2 du PSG ? Je ne comprends pas cela. Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même si on m'avait dit que j'étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C'est à moi de donner le meilleur de moi-même », indique Safonov.

« Je ne peux pas être remplaçant