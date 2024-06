Xavi Simons - PSG : Luis Enrique a tranché !

Axel Cornic

Prêté au RB Leipzig depuis l’été dernier, Xavi Simons a réalisé de très belles choses et certains le voient déjà revenir au paris Saint-Germain pour combler en partie le trou béant laissé par le départ de Kylian Mbappé. Mais l’avenir du Néerlandais semble des plus flous et Luis Enrique pourrait bien prendre tout le monde de court avec une décision assez surprenante.

Connu depuis son plus jeune âgé, Xavi Simons est finalement en train d’exprimer son talent au plus haut niveau. Son passage au PSV Eindhoven a lancé sa carrière professionnelle, avant de confirmer tout le bien que l’on pense de lui en Allemagne, avec un prêt au RB Leipzig la saison dernière qui s'est soldée par de très belles prestations, au point que son nom circule désormais pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, club auquel il appartient toujours.

Enfin une chance au PSG ?

Mais qu’en est-il du PSG ? Car le Néerlandais est sous contrat avec le club de la capitale et tout le monde se demande si un jour la chance va lui être offert de s’y imposer. Selon Sky Sports ça ne semble pas du tout le scénario qui se dessinerait pour le moment, puisque Xavi Simons ne devrait pas poursuivre sa carrière à Paris, mais plutôt dans un autre gros club européen.

«Xavi Simons ne fait pas partie des plans de Luis Enrique»