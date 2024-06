Mbappé : Ce n'est pas terminé, le PSG lâche une annonce !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement, et ce, pour rejoindre le Real Madrid. Refusant de laisser filer son numéro 7 pour 0€, le club de la capitale espérerait empocher 180M€. Ayant déjà récupérer environ 100M€, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi négocie toujours avec le clan Mbappé, comme il vient de l'annoncer.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour s'engager en faveur du PSG. Sept années plus tard, la star de 25 ans va débuter une toute nouvelle expérience. En effet, le Real Madrid a officialisé le transfert de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat le 30 juin à Paris.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le bras de fer entre Mbappé et le PSG continue

Libre de tout contrat le 30 juin, Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Toutefois, le PSG refuse de voir son numéro 7 partir pour 0€ lors de ce mercato estival. Alors que Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour étendre son bail jusqu'en 2025, les hautes sphères rouge et bleu l'ont mise au placard l'été dernier, et ce, pour le pousser à prolonger ou le convaincre d'être vendu. Finalement, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a accepté de renoncer à certaines primes pour que le PSG s'y retrouve financièrement et pour réintégrer le groupe de Luis Enrique.

«Les négociations continuent, nous n’avons rien à ajouter»