Mercato - Real Madrid : Retournement de situation pour cette star !

Le Real Madrid ne semble jamais rassasié. Malgré un effectif déjà extrêmement fourni auquel a déjà été ajouté Kylian Mbappé, les Champions d’Europe en titre devraient continuer d’étoffer l’équipe de Carlo Ancelotti. Annoncés comme courtisans d’Alphonso Davies, les Merengue devraient continuer de pousser pour le Canadien. Ses dernières performances avec le Canada ont d’ailleurs encore un peu plus convaincu le club de la capitale espagnole.

Carlo Ancelotti pourrait se voir offrir de magnifiques cadeaux par ses dirigeants au cours de l’été. L’Italien sait qu’il pourra compter sur Kylian Mbappé sur le front de l’attaque la saison prochaine, mais l’ancien technicien de l’AC Milan devrait voir d’autres joueurs de gros calibre débarquer au Santiago Bernabéu. Parmi la short-list madrilène, figure Alphonso Davies, qui brille avec le Canada en ce début de Copa America.

Le Real Madrid a apprécié sa performance contre l’Argentine

Ce vendredi 21 juin s’ouvrait la Copa America, qui se déroule cette année aux États-Unis. L’Argentine et le Canada s’affrontaient pour tenter de glaner leurs premiers points de la phase de poules. Si ce sont les partenaires de Lionel Messi qui se sont imposés (2-0), un élément s’est distingué du côté canadien : Alphonso Davies. D’après AS , le Real Madrid aurait fortement apprécié la performance du latéral gauche, notamment sa vitesse, sa technique et sa puissance.

Davies rassure après sa fin de saison