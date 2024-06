Mercato - PSG : Nouveau plan B pour ce phénomène !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain joue très gros dans les prochains jours. Leny Yoro communiquera sa décision finale concernant son avenir. Et à ce jour, le PSG et le Real Madrid se livre un duel sans merci comme le10sport.com vous l’a révélé ce mardi. Mais méfiance au Liverpool d’Arne Slot…

Leny Yoro, du haut de ses 18 ans, semble avoir l’Europe à ses pieds. En effet, le défenseur central du LOSC est la grande priorité défensive de Luis Campos. Le conseiller football du PSG et les hauts décideurs du club de la capitale ont pris rendez-vous depuis le mois de janvier pour le transfert de Leny Yoro comme le10sport.com vous le dévoilait à l’époque. Depuis, le Paris Saint-Germain accuse un retard conséquent sur le Real Madrid.

Liverpool en trouble-fêtes

Et pour cause, la volonté première de Leny Yoro en cas de départ du LOSC d’ici la clôture du mercato estival est un engagement contractuel en faveur du Real Madrid. The Athletic affirme ce mardi que le joueur en personne en aurait informé le champion d’Europe. Et Liverpool ne serait pas dupe. D’après le média britannique, les Reds compteraient sur un échec du paiement du transfert du Real Madrid auprès du LOSC afin de lancer sa grande offensive. Dans ce cas de figure là, Liverpool lancerait toutes ses forces dans la bataille pour empêcher le PSG de parvenir à ses fins dans l’opération Yoro. Se pourrait-il que le club anglais soit le nouveau plan B de Leny Yoro après le Real Madrid ?

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Décision imminente pour Yoro, duel final entre le PSG et le Real Madrid

Pas vraiment. Selon les informations exclusives du 10sport.com divulguées ce mardi 25 juin, la bataille finale se joue entre le PSG et le Real Madrid. Personne d’autre. Le verdict doit tomber dans les prochains jours. Quand bien même le Real Madrid figure en pole position dans la course à la signature de Leny Yoro, Luis Campos met toute son énergie dans le feuilleton Leny Yoro. Il n’y a plus qu’à désormais.