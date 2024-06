Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour ce transfert à 50M€

Amadou Diawara

Formé au PSG, Kingsley Coman a quitté la France pour migrer vers la Juventus Turin lors de l'été 2015. Neuf années plus tard, l'international français pourrait faire son retour à Paris. En effet, le PSG serait prêt à rapatrier Kingsley Coman, qui serait également suivi de près par le FC Barcelone et un club de Premier League.

S'il a été lancé dans le grand bain par le PSG, c'est à la Juventus Turin que Kingsley Coman a signé son tout premier contrat professionnel. En effet, l'attaquant français a quitté le club de la capitale librement et gratuitement lors de l'été 2015. Et après avoir joué neuf ans à l'étranger, Kingsley Coman pourrait revenir au PSG.

Le PSG veut rapatrier Kingsley Coman

Selon les informations de Sky Allemagne , divulguées ce lundi, le PSG serait emballé par l'idée de rapatrier Kingsley Coman lors de ce mercato estival. Toutefois, la concurrence serait rude sur ce dossier.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le FC Barcelone est également sur le coup