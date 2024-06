Transferts : Le PSG passe à l'action pour un incroyable retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG pourrait miser sur un nouvel international français pour densifier le groupe. A en croire la presse allemande, le club parisien aurait entamé des discussions pour évoquer le retour de Kingsley Coman à Paris. Exclu des plans de Vincent Kompany, l'ailier ne sera pas retenu en cas de bonne offre.

Luis Enrique a pris une première décision pour remplacer Kylian Mbappé. Le coach du PSG aurait demandé à ses dirigeants un joueur capable d'évoluer sur le côté. Et pour cause, l'Espagnol souhaiterait offrir une nouvelle chance à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans l'axe. Selon le journaliste italien Rudy Galetti, le PSG ne cache pas son intérêt pour Nico Williams (Athletic Bilbao), en grande forme sous le maillot de la Roja en ce début d'Euro. Mais à en croire la presse allemande, un autre dossier aurait été lancé.

Le PSG cible un international français

Selon les informations de Sky Sports Allemagne divulguées ce lundi, le PSG ferait partie des équipes susceptibles d'accueillir Kingsley Coman cet été. Les premières discussions ont eu lieu du côté du joueur, qui ne rentrerait pas dans les plans de Vincent Kompany, nouvel entraîneur du Bayern Munich. En Allemagne pour participer à l'Euro, l'international tricolore ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante.

Le Bayern Munich ne s'opposera pas à une vente