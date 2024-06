PSG : Le transfert d’un «prodige» relancé par l’Arabie Saoudite ?

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG souhaite se renforcer à tous les postes cet été y compris en défense. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu veulent mettre la main sur Leny Yoro. Mais le prodige du LOSC est aussi sur les tablettes du Real Madrid. Et l'Arabie Saoudite viendrait de tout relancer dans le dossier du crack de 18 ans.

Le PSG devrait vivre un nouvel été agité sur le mercato. Le club de la capitale ne pourra plus compter sur Kylian Mbappé, qui a été annoncé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l’Euro 2024. Les dirigeants parisiens voudraient donc renforcer les rangs de Luis Enrique à tous les postes, y compris en défense.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG et le Real Madrid se battent pour Leny Yoro

Et dans cette optique, le PSG veut piocher directement en Ligue 1. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu étaient intéressés par les services de Leny Yoro, qui a fait sensation avec le LOSC cette saison. Le Real Madrid en pincerait aussi pour l’international Espoirs français.

L'Arabie Saoudite a tout relancé dans le dossier