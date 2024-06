Transferts : L’OM va boucler une très belle affaire à 20M€ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une année après son arrivée dans la cité phocéenne, Iliman Ndiaye est proche de quitter l’OM. Alors qu’il n’a pas répondu aux attentes placées en lui à son arrivée, l’international sénégalais devrait rejoindre Everton, avec qui il dispose d’un accord. Une bonne opération en vue pour le club phocéen, qui devrait récupérer plus que sa mise de l’an dernier.

Les supporters de l’OM attendaient beaucoup d’Iliman Ndiaye, véritable amoureux du club phocéen au sein duquel il avait évolué durant sa jeunesse. Mais l’international sénégalais n’a pas su répondre aux attentes placées en lui et se dirige aujourd’hui vers un départ, alors que la direction cherche à se séparer de plusieurs éléments pour renflouer les caisses. En discussion avec Everton, Iliman Ndiaye serait aujourd’hui proche d’un retour en Angleterre.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Ndiaye proche d’Everton

Désireux de s’attacher ses services depuis l’année dernière, les Toffees sont en effet bien partis pour parvenir à leurs fins. La Provence confirme ce lundi qu’Iliman Ndiaye devrait s’envoler pour l’autre club de Liverpool dans les prochains jours afin d’y signer son contrat. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties, et l’OM devrait également donner son feu vert rapidement.

Au moins 17M€ dans les caisses de l’OM ?

Les discussions seraient toujours en cours entre Everton et l’OM, mais l’issue fait aujourd’hui peu de doute. On assure du côté de la formation phocéenne que Ndiaye ne partira pas pour un montant inférieur à celui déboursé l’été pour son transfert en provenance de Sheffield United, soit entre 17 et 20M€. Le journaliste Abdellah Boulma affirme quant à lui sur son compte X que l’Olympique de Marseille n’est pas loin de récupérer sa mise. Un joli coup financier. En parallèle, Pablo Longoria travaille sur le départ de Samuel Gigot vers Trabzonspor, tandis que celui de Vitinha pour le Genoa a d'ores et déjà été bouclé et officialisé. Le grand ménage est en cours.