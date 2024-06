Xavi Simons : Contact établi avec le PSG, une opération se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Xavi Simons a l'embarras du choix pour son avenir. Le joueur, prêté la saison dernière par le PSG au RB Leipzig, figure dans le viseur de plusieurs équipes. Une chose est sûre, il n'aurait pas l'intention de retourner à Paris cet été. L'attaquant néerlandais pourrait bien poursuivre sa carrière en Allemagne où un club est entré en négociation avec le PSG.

Où évoluera Xavi Simons la saison prochaine ? Légende néerlandaise, Clarence Seedorf pense le savoir. « Xavi Simons est l'un des meilleurs talents européens à l'heure actuelle. Je suis heureux pour lui, il va continuer son aventure à Paris » a confié l'ancien joueur avant la rencontre face à la France vendredi soir. Mais de son côté, l'attaquant, qui appartient toujours au PSG, a botté en touche. « Je ne sais pas. Pour l’instant, je suis heureux avec ma sélection, après l’Euro, on verra ce qui va se passer. Si j’ai envie de revenir au PSG ? J’étais content à Paris. Il y a des trucs qui se sont passés, mais quand même. J’étais à Leipzig cette année. Après l’Euro, on verra. Je vois aussi que les supporters me souhaitent le meilleur tout le temps et c'est bien » a lâché Xavi Simons.

Xavi Simons ne reviendra pas à Paris

Mais selon les informations de Sky Sports Allemagn e, Xavi Simons aurait pris une première décision, et elle serait définitive. Malgré l'intérêt que lui porte Luis Enrique, le joueur n'a pas l'intention de retourner au PSG cet été. Le joueur voudrait intégrer un projet au sein duquel il se sentirait à l'aise et important.

Un cador étranger est passé à l'action

Heureux en Bundesliga, Xavi Simons pourrait bien rester en Allemagne après l'Euro. Un nouveau prêt est évoqué en coulisses et le Bayern Munich serait passé à l'action. La formation de Vincent Kompany a entamé des contacts avec le PSG et l'entourage du joueur. Reste à savoir si la formation bavaroise apportera suffisamment de garanties pour le convaincre de signer.