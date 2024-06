Mercato - PSG : Xavi Simons les fait vibrer à l’étranger !

Thomas Bourseau

Et si Clarence Seedorf avait vendu la mèche concernant l’avenir de Xavi Simons ? L’international néerlandais a témoigné de la déclaration de son illustre aîné qui l’a annoncé au PSG la saison prochaine. Et ce, alors que l’option Bayern Munich lui plairait tout particulièrement.

Avant le coup d’envoi de France - Pays-Bas vendredi soir, Clarence Seedorf s’est arrêté sur le plateau de beIN SPORTS à Leipzig en lâchant une bombe sur l’avenir de son compatriote néerlandais Xavi Simons. La légende des Oranje a confié que le milieu offensif appartenant au PSG et ayant passé la saison en prêt au RB Leipzig, avait pris une décision pour son avenir : rester. « Xavi Simons est l'un des meilleurs talents européens à l'heure actuelle. Je suis heureux pour lui qu'il va continuer son aventure à Paris ».

Xavi Simons gêné par la déclaration de Seedorf ?

Une déclaration qui a surpris le principal intéressé. Après le match nul concédé face à l’équipe de France, Xavi Simons a semblé quelque peu gêné. « Qui a dit ça ? (la réponse fuse) Ah… Je ne sais pas ça, je suis ici avec ma sélection. On verra après l’Euro ce qu’il va se passer. Mais bon, quand les gens de ton pays te parlent comme ça, c’est vraiment bien. J’étais content à Paris. J’étais à Leipzig cette année. On verra après l’Euro. Je vois aussi que les supporters me souhaitent tout le temps le meilleur ». a assuré Xavi Simons en zone mixte.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Xavi Simons plutôt emballé par le Bayern Munich ?