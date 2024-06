Mercato - PSG : Luis Enrique a pris sa décision avec Xavi Simons

Jean de Teyssière

L'un des dossiers brûlants de l'été parisien est sans nul doute celui de Xavi Simons. Rapatrié l'année dernière, l'international néerlandais a été prêté par le PSG au RB Leipzig cette saison et a encore montré de très belles choses. A tel point que le club allemand souhaite prolonger son prêt même si Luis Enrique aimerait absolument le compter dans son effectif la saison prochaine.

L'avenir de Xavi Simons va animer l'été parisien. Les superbes prestations de l'international néerlandais en Bundesliga cette saison (8 buts et 12 passes décisives en 32 matchs) ne sont évidemment pas passées inaperçues et de nombreuses écuries européennes ont un œil sur le milieu de 21 ans.

«J’étais content à Paris, des choses se sont passées»

Xavi Simons aurait pu être le héros de son équipe face aux Bleus vendredi soir, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu de Denzel Dumfries, empêchant, selon les arbitres, Mike Maignan de plonger. En zone mixte, il est revenu sur son avenir, qui est loin d'être réglé : « Mon avenir ? Je ne sais pas encore. Je suis ici, heureux, avec ma sélection. On verra après l’Euro ce qu’il va se passer. Est-ce que je veux revenir à Paris ? J’étais content à Paris, des choses se sont passées. J’étais à Leipzig cette saison. Après l’Euro, on verra. Je vois aussi que les supporters me souhaitent tout le temps le meilleur et c’est bien. »

Luis Enrique compte sur Xavi Simons