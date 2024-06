Mercato : La réponse de Xavi Simons sur son retour au PSG

La rédaction

Kylian Mbappé parti, le PSG doit désormais trouver son remplacement. Si le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier, les Franciliens semblent pour le moment davantage se focaliser sur leur arrière-garde que leur ligne offensive, puisque Matvey Safonov a officiellement été recruté par le club de la capitale. En attaque, l'incertitude plane encore et toujours sur le retour de Xavi Simons au PSG. Et voilà que le Néerlandais a entretenu le doute...

Parmi les noms qui reviennent avec insistance du côté du Parc des Princes pour tenter de remplacer Kylian Mbappé, figure Xavi Simons. Prêté au RB Leipzig durant la saison qui s'est écoulée, le Néerlandais pourrait être une excellente option pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Du côté des champions de France, on espère que le joueur de 21 ans soit enfin décidé à poser ses valises dans la capitale à partir de la saison prochaine. Le natif d’Amsterdam a apporté un élément de réponse.

Officiel : Une nouvelle tombe pour le PSG ! https://t.co/JiiWigZVaT pic.twitter.com/LwGyYG0iQV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« On verra après l’Euro »

Alors qu’un retour au PSG semblait ne plus être d’actualité ces derniers jours, Xavi Simons a tout de même laissé la porte ouverte à cette possibilité. De passage en zone mixte après la rencontre entre les Pays-Bas et la France, le milieu offensif a été interrogé sur son avenir, répondant alors : « J'étais content à Paris, j'étais à Leipzig cette année, on verra après l'Euro. Je vois aussi que les supporters me souhaitent tout le temps le meilleur et c'est bien ».

Des chiffres impressionnants avec Leipzig

Si le PSG souhaite absolument rapatrier Xavi Simons, c’est bien parce que le joueur formé au FC Barcelone sort d’une saison assez exceptionnelle. Titulaire indiscutable à Leipzig, le Néerlandais a disputé 32 matchs de Bundesliga, inscrivant 8 buts et adressant 13 passes décisives. En Ligue des Champions, il a également été l’un des hommes forts de Marco Rose, jouant 8 rencontres, dont les deux huitièmes de finale contre le Real Madrid.