Mercato : Coup de tonnerre pour cette priorité du PSG !

Alexis Brunet

Le PSG s’est fixé une priorité cet été : recruter un grand milieu de terrain pouvant apporter un vrai plus à l’effectif de Luis Enrique. Luis Campos a identifié Joshua Kimmich comme le joueur répondant le mieux à ces critères. Bonne nouvelle, le Bayern Munich serait ouvert à un départ de l’international allemand, mais ce dernier ne souhaiterait pas rejoindre le champion de France.

Le mercato estival n’a pas ouvert depuis très longtemps, mais le PSG n’a pas tardé à annoncer son premier renfort. Le club de la capitale a décidé d’apporter un peu de concurrence à Gianluigi Donnarumma, en faisant venir le gardien russe, Matvey Safonov. Ce dernier s’est engagé contre environ 20M€ et il a signé un contrat jusqu’en 2029.

Le PSG piste Kimmich

Après avoir abouclé le transfert de Matvey Safonov, le PSG pourrait se focaliser sur le recrutement d’un grand milieu de terrain. Luis Campos a déjà commencé à s’activer et il vise notamment Bruno Guimarães ou bien Joshua Kimmich. Newcastle pourrait vendre le Brésilien cet été, à cause du fair-play financier, mais cela sera probablement contre plus de 100M€. En revanche, cela sera moins pour l’Allemand, qui est en fin de contrat en juin 2025.

Officiel : Une nouvelle tombe pour le PSG ! https://t.co/JiiWigZVaT pic.twitter.com/LwGyYG0iQV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Kimmich ne veut pas rejoindre le PSG