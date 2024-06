Mercato : Le PSG fonce sur une piste de l’OM !

La rédaction

Le PSG, comme à son habitude, compte bien faire partie des dynamiteurs du mercato estival. Désormais orphelins de Kylian Mbappé, les pensionnaires du Parc des Princes doivent plus que jamais tenter de recruter des renforts. Si de nouveaux visages devraient débarquer dans toutes les zones du terrain au cours des prochaines semaines, un nom circule au poste d’arrière gauche : celui d’Adrien Truffert, que l'OM avait déjà tenté d'enrôler il y'a quelques mois.

Le PSG semble vouloir continuer de franciser son effectif. Après Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola, les Champions de France lorgneraient sur un nouveau tricolore : Adrien Truffert. C’est même Luis Campos en personne qui aurait coché son nom.

Le PSG voudrait Adrien Truffert

D’après les informations de GFFN , le PSG serait sur les traces d’Adrien Truffert. Selon le média britannique, c’est précisément Luis Campos qui souhaiterait voir le club de la capitale s’attacher les services du latéral gauche de 22 ans.

Déjà pisté par l’OM en janvier