OM : Un joli coup mercato en Premier League ?

Thomas Bourseau

Le coup d’envoi du mercato a été donné le 10 juin dernier en France. Et l’heure est à la nomination du nouveau coach Roberto De Zerbi qui arrive de Brighton. Un autre élément de Premier League serait apprécié à l’OM : Wilfred Ndidi (Leicester). Le dossier est cependant loin d’être bouclé.

Wilfred Ndidi était celui qui pouvait être considéré comme le remplaçant de N’Golo Kanté à Leicester. Le natif de Lagos et international nigérian de 27 ans débarquait un an après le départ du champion du monde à Chelsea, soit à l’été 2017. Et depuis, le milieu défensif s’est imposé chez les Foxes . Sa régularité et son profil feraient d’ailleurs tourner la tête des décideurs de l’OM.

L’OM n’en démordrait pas pour Wilfred Ndidi

C’est en effet ce que La Provence confirme ces dernières heures. Le joueur plairait tout particulièrement aux hautes instances marseillaises qui essaieraient tant bien que mal de persuader Wilfred Ndidi de signer ne faveur de l’Olympique de Marseille d’ici la clôture du mercato estival.

Everton et le Betis Séville sur Ndidi ?

Néanmoins, ce ne sera pas une partie de plaisir pour l’OM. Et pour cause, la concurrence ferait rage dans la course à la signature de Wilfred Ndidi. De l’autre côté de la Manche, Everton tenterait de chiper Ndidi au champion d’Angleterre 2016. Et de outre Pyrénées, c’est le Betis Séville qui viendrait pimenter cette opération qui s’annonce chaude.