Mercato : L'OM refuse 20M€ pour ce flop ?

Jean de Teyssière

La saison de l'OM a été très compliquée, surtout en Ligue 1. Huitièmes à la fin de la saison, les joueurs marseillais ne disputeront pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Un coup dur pour un club s'étant qualifié pour la Ligue des Champions il y a deux ans et en Ligue Europa cette année. De nombreux joueurs risquent de partir, comme Iliman Ndiaye mais les dirigeants marseillais ont refusé une offre de 20Me venant d'Everton et en demandent plus.

En attendant le nouvel entraîneur, l'OM est en train de travailler sur le mercato estival. Comme à chaque fois depuis la prise de poste de Pablo Longoria, il devrait y avoir du mouvement dans l'effectif, tant concernant les départs que les arrivées. Un amoureux de l'OM en fait partie.

L'OM ne retiendra pas Ndiaye

Dans son édition du jour, le quotidien L'Equipe révèle que l'OM serait enclin à voir partir Iliman Ndiaye. L'international sénégalais, qui avait refusé jusqu'à présent deux offres d'Everton pour rester en terre phocéenne se serait fait à l'idée de quitter son club de coeur...

Une première offre de 20M€ refusée ?