Transferts : Cet attaquant a snobé un gros club pour l’OM

Jean de Teyssière

L'OM est l'un des clubs les plus attractifs de France. Le cas Iliman Ndiaye en est la preuve. Présent au centre de formation marseillais dès 11 ans, l'international sénégalais s'était ensuite envolé pour l'Angleterre mais gardait espoir de voir l'OM le rappeler plus tard. Ce fut chose faite l'été dernier et 20M€ plus tard, l'attaquant quittait Sheffield pour l'OM. Entre temps, Everton n'a cessé de lui faire les yeux doux, mais Ndiaye a toujours refusé ces avances, préférant défendre les couleurs marseillaises.

Arrivé comme un roi à l'aéroport de Marignane l'été dernier, Iliman Ndiaye réalise alors son rêve : jouer pour l'OM. Difficile pourtant de convaincre un joueur, tout juste promu avec son club en Premier League, de rejoindre un club disputant la Ligue Europa. Pourtant, l'OM y parvient mais l'idylle n'a pour le moment pas commencé, l'attaquant sénégalais n'ayant marqué qu'à trois reprises en trente matchs cette saison.

Everton ne cesse de vouloir Ndiaye

Ce vendredi, L'Equipe révèle que le club d'Everton fait le forcing pour convaincre Iliman Ndiaye de les rejoindre. Au printemps 2023, déjà, le club anglais tente une approche auprès de Sheffield et Ndiaye, sans succès. Le Sénégalais signe ensuite à l'OM et Everton est revenu à la charge cet hiver, devant les performances décevantes du buteur marseillais.

Ndiaye refuse par deux fois les avances d'Everton