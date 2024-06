Mercato : L'OM se fait clasher par ce flop ?

Jean de Teyssière

En janvier 2023, l'OM réalise le plus gros transfert de son histoire. L'attaquant portugais de Braga, Vitinha, est recruté contre la somme de 32M€. La mayonnaise n'aura jamais pris entre les deux camps et Vitinha a été prêté durant la première partie de saison au Genoa. Il devrait s'y engager définitivement et il a publié un message critiquant implicitement son futur ancien club de l'OM.

Après seulement six buts en 42 matchs avec l'OM, le club phocéen a décidé de se séparer de Vitinha, recruté un an auparavant contre la modique somme de 32M€. Au Genoa durant la deuxième partie de saison, le Portugais n'a pas été plus décisif, marquant deux buts en 9 matchs...

Vitinha au Genoa, ça chauffe !

6 mois après son départ en prêt au Genoa, l'attaquant portugais Vitinha va quitter l'OM définitivement. Selon les informations de RMC Sport , il devrait être vendu contre 16M€. Avec les bonus qui seront inclus dans ce deal, la transaction pourrait aller jusqu'à 22M€. Une aubaine pour le club phocéen.

«Avec l'aide de personnes en qui vous pouvez faire confiance, ça devient plus facile»