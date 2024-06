Mercato - OM : Une fake news est révélée pour cette double opération à 55M€

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Considérés comme des cadres ces dernières saisons, Chancel Mbemba et Jordan Veretout pourraient tous les deux quitter l’OM lors de ce mercato estival. Le premier serait dans le viseur de l’Arabie Saoudite, tandis que le second aurait un intérêt d’Al-Duhail, au Qatar. Un montant de 55M€ était évoqué pour cette double opération, ce qui ne serait en réalité pas le cas.

L’OM va opérer un grand remaniement de son effectif sous les ordres d’un nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Peu de joueurs sont intouchables à Marseille et Chancel Mbemba et Jordan Veretout ne font pas exceptions, d’autant plus qu’ils font partie des plus gros salaires de l’effectif et qu’ils sont sous contrat jusqu’en juin 2025.

De Zerbi : Une date enfin fixée pour la grande annonce de l’OM ? https://t.co/KI9fNOnPAY pic.twitter.com/2F3w2X7VwS — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Mbemba en Arabie Saoudite, Veretout au Qatar

Déjà intéressée l’année dernière, l’Arabie Saoudite aurait toujours l'ambition de s’attacher les services de Chancel Mbemba (29 ans), comme indiqué par L'Équipe . En ce qui concerne Jordan Veretout (31 ans), Al-Duhail, entraîné par Christophe Galtier, aurait fait une offre à l’OM, d’après les informations de RMC Sport .

55M€ pour les transferts de Veretout et Mbemba ?