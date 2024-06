Mercato : Deux gros transferts bouclés par l’OM ?

Alexis Brunet

L’OM commence à passer à la vitesse supérieure sur son mercato. Roberto De Zerbi est espéré dans les prochains jours et, par la suite, il est possible que certains joueurs arrivent pour renforcer l’effectif marseillais. Mais le club phocéen va sans doute perdre certains éléments également. Chancel Mbemba et Samuel Gigot pourraient aller voir ailleurs cet été.

Encore une fois, il va y avoir beaucoup de mouvements à l’OM cet été. Pablo Longoria va encore devoir reconstruire presque totalement l’effectif marseillais, avec l’arrivée d’un nouveau coach, qui devrait très probablement être Roberto De Zerbi. L’Italien va demander des renforts à son président, mais il va aussi sans doute décider de ne pas compter sur certains joueurs déjà présents au club.

Mbemba et Gigot pourraient quitter l’OM

Dans son édition du jour, L’Équipe nous apprend que Roberto De Zerbi pourrait faire sans Chancel Mbemba et Samuel Gigot la saison prochaine. Le premier pourrait se laisser tenter par les sirènes saoudiennes alors que le second ne sera tout simplement pas retenu, mais il n’envisage pas particulièrement de partir.

Brassier est d’accord avec l’OM