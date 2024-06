Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé l’été dernier en provenance de Sheffield pour 17M€, Iliman Ndiaye n’a pas su s’imposer à l’OM. Alors qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’international sénégalais serait toujours dans le collimateur d’Everton, déjà à l’affût par le passé, qui aurait dégainé une offre.

Après une saison réussite sous le maillot de Sheffield United, Iliman Ndiaye retrouvait son club de cœur l’été dernier, dans le cadre d’un transfert estimé à 17M€. L’histoire avait tout pour être belle pour l’international sénégalais, qui avait fait ses classes au centre de formation marseillais entre 2011 et 2012, mais sa première saison n’a pas répondu aux attentes, ce qui pourrait l’amener à plier bagage.

L’OM ne lâche pas Iliman Ndiaye

Dans un été qui s’annonce encore mouvementé à Marseille, la situation d’Iliman Ndiaye est à surveiller de près, lui qui dispose encore d’une très bonne cote en Angleterre. Selon Foot Mercato , Everton ne lâche pas le numéro 29 de l’OM et aurait dégainé une offre. Les Toffees avaient déjà tenté leur chance l’an dernier avant de revenir prendre la température en janvier. Cette fois-ci, la donne pourrait être différente alors qu’Iliman Ndiaye sort d’un exercice compliqué (4 buts et 5 passes décisives en 46 matches).

Une seconde chance à Marseille ?