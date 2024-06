Mercato : Cette star sera à l’OL l’an prochain !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2022, l’OL bouclait les retours de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette. Si le premier n’a pas forcément brillé, le second est assurément l’un des meilleurs joueurs de l’effectif rhodanien depuis deux saisons. Et alors que l’Arabie Saoudite lui proposait un pont d’or pour la saison prochaine, l’ancien buteur d’Arsenal devrait rester à Lyon. Explication.

Après un exercice 2023-2024 à deux visages, l’OL doit se reconstruire. La formation dirigée par Pierre Sage devrait connaître un mercato estival animé, et ce dans les deux sens. Comme révélé par le journal l’Equipe , Rayan Cherki se dirige vers une signature en faveur du PSG. Mais à Lyon, l’un des dossiers les plus chauds du mercato se nomme Alexandre Lacazette.

Surprise, cette recrue va déjà quitter l'OL https://t.co/aQ4ynLcHok pic.twitter.com/nQjyr01uVL — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Lacazette s’est vu proposer un salaire de 30M€ sur deux ans

Auteur de 22 buts toutes compétitions confondues cette saison, le buteur de 33 ans et capitaine de l’OL s’est une nouvelle fois distingué. Mais depuis plusieurs semaines, l’avenir d’Alexandre Lacazette était en péril. Sous contrat jusqu’en juin 2025 au sein du club rhodanien, le Français était très convoité par l’Arabie Saoudite. D’après l’Equipe , le club saoudien d’Al-Quadsiah était prêt à offrir un contrat de deux ans avec à la clé, 30M€ de salaire net réparti sur ces deux années. De son côté, l’OL aurait pu récupérer une indemnité de transfert de 10M€…

Alexandre Lacazette va rester à l’OL